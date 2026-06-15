La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dijo que la reunión con Segob del 12 de junio de 2026 fue cancelada. Ahora Claudia Sheinbaum dice que por lo pronto no habrá más mesas de diálogo entre ambos.

La presidenta explicó que si bien sí se seguirá trabajando por las peticiones del magisterio, ya será directamente en los estados con “reuniones tripartitas”.

Claudia Sheinbaum descarta nuevas reuniones de la CNTE y Segob

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el avance en las negociaciones con la CNTE, pues el magisterio que está en huelga nacional en la Ciudad de México (CDMX) dijo que no los habían buscado nuevamente.

La versión dada por la CNTE fue que desde el 12 de junio que la reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) fue cancelada, no les han informado más sobre las mesas de diálogo.

Ante ello, Sheinbaum aclaró que “por lo pronto” la CNTE y Segob no volverán a tener mesas de diálogo como ocurrió por una semana en búsqueda de evitar su manifestación en el Mundial 2026.

La mandataria explicó que el fin de la conversación en CDMX no se traducía en la desatención al magisterio, sino que ahora la conversación se hará directamente en los estados en conversaciones tripartitas.

“Por lo pronto no (...) lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, apuntó que será Mario Delgado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Rosa Icela Rodríguez de Segob, quiénes brinden “más información” sobre estas nuevas conversaciones.

CNTE seguirá con huelga nacional en CDMX

La presidenta informó que la CNTE y Segob no tendrán más conversaciones, sin embargo, las Secciones que están en huelga en la CDMX mantendrán las movilizaciones.

En entrevista con Azucena Uresti, el secretario de la Sección 34 en Zacatecas, Filiberto Frausto, informó que aunque no haya mesa de diálogo seguirán con sus movilizaciones.

Por ello, hoy la CNTE si bien no tendrá bloqueos en la CDMX, sí dará paso libre en las casetas de:

San Marcos

Naucalpan

Tlalpan

Asimismo, informó que el plantón en el Centro Histórico de la CDMX por la huelga nacional continuará.