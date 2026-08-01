Se ha reportado que un pasajero de taxi de aplicación ha muerto, tras el ataque del propio conductor con un taser de la colonia Portales de la CDMX.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido este mismo sábado 1 de agosto en la esquina de las calles Libertad y Rumania, en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez.

El altercado, habría sucedido luego de que el pasajero, un hombre de alrededor 60 años, tuvo una riña con el conductor, supuestamente por inconformarse por el término del viaje.

A lo que el conductor sacó un taser de choque eléctrico y lo utilizó en el pasajero, por lo que tras recibir la descarga eléctrica este murió en el lugar.

Paramédicos que acudieron al lugar intentaron reanimar al pasajero mediante maniobras de RCP; tras no lograr salvarle la vida, fue declarado muerto, se dice que habría sufrido un paro cardiaco ante el uso del taser.

Pasajero de un taxi por aplicación muere tras ser agredido por el conductor de esta unidad en la Portales de la BJ. Ocurrió en la calle Rumania, presuntamente, cuando la víctima se quiso bajar del vehículo por un altercado y el chofer se desquitó con toques eléctricos. pic.twitter.com/F3OapQJbY4 — Tavo Ojeda✌ (@tavojeda5) August 1, 2026

Conductor de taxi de aplicación es detenido tras atacar pasajero con taser

Tras la muerte de un pasajero por ataque con taser del conductor de taxi de aplicación, este fue detenido.

Luego de que llegaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardan la zona, a la espera de elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Y por lo que el conductor del taxi de aplicación fue detenido y remitido al Ministerio Público para las indagaciones pertinentes.