Paul Manrique Miranda es un comandante de la Fiscalía General de la República (FGR) al que señalan como cercano a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen de Miss Universo y acusado de huachicol.

Cabe recordar que el empresario mexicano, dueño de Miss Universo, edición que ganó este 2025, Fátima Bosch, hija de Bernardo Bosch Hernández, un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue acusado de tener una red de huachicol, junto con otros altos mandos.

Ahora te contamos quién es Paul Manrique Miranda, comandante de la FGR que señalan de ser cercano de Raúl Rocha Cantú y otros datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Paul Manrique Miranda?

Paul Manrique Miranda es un comandante de la FGR al que señalan de ser cercano a Raúl Rocha, dueño del certamen de Miss Universo, acusado de tener una red de huachicol, tráfico de armas y drogas de Guatemala a México.

Este señalamiento viene luego de que un juez federal en Querétaro solicitara una orden de aprehensión a Raúl Rocha Cantú y otros altos funcionarios, así como policías federales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, (FEMDO) de la FGR, donde se involucra a Paul Manrique Miranda como parte de esta red criminal

Además de darle información de la FGR a Raúl Rocha sobre investigaciones en su contra.

¿Qué edad tiene Paul Manrique Miranda?

Los datos personales de Paul Manrique Miranda no son de carácter público por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es su esposa de Paul Manrique Miranda?

Tampoco al momento se sabe quién es la esposa de Paul Manrique Miranda o si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Paul Manrique Miranda?

La fecha de nacimiento de Paul Manrique Miranda tampoco es pública por lo que no se puede determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Paul Manrique Miranda?

Por ahora se desconoce si Paul Manrique Miranda tiene hijos o no, ya que este dato de vida es personal.

¿Qué estudió Paul Manrique Miranda?

Por ahora se desconoce cuál es el máximo grado de estudios de Paul Manrique Miranda, pero se sabe que ha hecho carrera dentro de la Fiscalía.

¿En qué ha trabajado Paul Manrique Miranda?

Se sabe que Paul Manrique Miranda era un comandante de la FEMDO de la FGR, por lo que para llegar a ese nivel dentro de la Fiscalía tuvo que tener previamente una carrera corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Paul Manrique Miranda, comandante de la FGR pedía pagos a huachicoleros en dólares

Después de revelarse la relación entre Paul Manrique Miranda y Raúl Rocha Cantú, en redes sociales circula audios donde se escucha al comandante de la FGR solicitar pagos a huachicoleros en dólares.

“Sí mi jefe, pero si mañana yo le llego a mi director con el dinero en moneda nacional me va a regañar. Tenemos la instrucción de que todo el dinero que baje de allá de Nuevo León, Coahuila, tiene que ser en dólares. Te encargo mucho que los cambies mi jefe” Paul Manrique Miranda, comandante de la FGR

🚨| CORRUPCIÓN EN AGENCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA



Paul Manrique Miranda, comandante de la Fiscalía General de la República pidiendo que todo el dinero que venga del norte del país sea en dólares



“Entiende facho, la corrupción ya se acabó”

“Estás ardido facho, AMLO cumplió… pic.twitter.com/nJIiQJ9Wyl — Neoliberalover (@neoliberalover) July 17, 2024

Este dinero debía ser entregado a Sergio Raúl Ramos Cruz, director de Paul Manrique Miranda.

Según información de medios, Paul Manrique Miranda ya está en al menos 6 carpetas de investigación en diferentes estados, pero sigue libre.