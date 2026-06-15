La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se mantiene en huelga nacional, advirtió que intensificará las acciones de presión en contra del gobierno al acusar un cierre a las vías del diálogo.

“Por supuesto que la CNTE se va a organizar mucho más y con más coraje, es un gran error cerrar (el diálogo)” Isael González. Líder de la CNTE en Chiapas

Así lo sentenció Isael González, líder del magisterio disidente en el estado de Chiapas, al señalar que la falta de apertura los obliga a reorganizarse incluso con mayor intensidad.

Además, reclamó que el gobierno federal ni siquiera les informara de manera frontal su decisión de romper el diálogo, por lo que llamó a reunirse para cuando menos se les comunique el tema.

CNTE mantendrá la huelga nacional; bases rechazan levantar el paro (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

CNTE advierte que se organizará con “más coraje” por cierre del diálogo

El viernes 12 de junio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió cancelar la mesa tripartita de diálogo con la CNTE en busca de un acuerdo.

Ante ello, la propia Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de retomar los acercamientos, pues dijo que no veía sentido en continuar con las negociaciones, ante lo cual la CNTE ya reaccionó.

El líder del organismo en Chiapas, Isaí González, dijo que la decisión de cancelar el diálogo es un gran error, por lo que advirtió que la CNTE subirá sus actos de presión.

“La CNTE se va a organizar mucho más y con más coraje, es un gran error cerrar (el diálogo), pero que no lo digan allá afuera, que lo digan de frente” Isael González. Líder de la CNTE en Chiapas

Cuestionado con respecto a lo que seguirá para el magisterio disidente en su lucha, el representante declaró que es obvio que se van a reorganizar incluso con más cuadros y con mayor “coraje” por el cierre de las negociaciones.

No obstante, al lamentar la postura que han asumido las autoridades tras semanas de apertura, no explicó cuáles serán las acciones que se podrían poner en marcha para ejercer más presión.

CNTE lamenta que gobierno federal cerrara diálogo sin notificarlos

Tras amenazar con intensificar las acciones de protesta en contra del gobierno federal por cerrar el diálogo, el líder de la CNTE recriminó que no se les haya notificado la decisión.

Sobre ello, Isael Gonzalez demandó que el gobierno los confronte para comunicarles de manera oficial que se tomó la determinación de poner un alto a las negociaciones.

“Nosotros no tenemos ningún detalle en que se dé una reunión solo para decirnos eso, pero de frente, formal y como debe ser” Isael González. Líder de la CNTE en Chiapas

Incluso, indicó que si así lo disponen las autoridades, ellos están dispuestos a ir a un nuevo encuentro solo para que se les informe oficialmente que ya no habrá espacio al diálogo.