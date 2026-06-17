Tras las movilizaciones de este 17 de junio por parte de maestros; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) confirman diálogo.

“Continuará el diálogo con la CNTE y la Secretaría de Gobernación, el ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública”. Mario Delgado, Secretario de Educación Pública.

Por su parte, Pedro Hernández, líder del CNTE también confirma la mesa de diálogo a la 1:30 de la tarde con las autoridades, así como exhortó de en caso de cancelarse, la obligación de decirles de frente.

Mario Delgado pide cerrar ciclo escolar ante diálogo con la CNTE

Tras confirmarse una nueva mesa de diálogo con la CNTE, el secretario Mario Delgado pidió cerrar el ciclo escolar de manera satisfactoria como uno de los objetivos previos a la reunión.

Pues Mario Delgado expresó que este diálogo con la CNTE se da “con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”.

Ya que las escuelas y alumnos están a sólo 28 días del cierre escolar, programado para el próximo 15 de julio, y donde a falta de maestros de la CNTE muchos se han quedado rezagados, principalmente en el estado de Oaxaca.

El día de hoy a las 13:30 horas continuará el diálogo con la CNTE y la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ , el ISSSTE @ISSSTE_mx y la Secretaría de Educación Pública @sep con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 17, 2026

CNTE llama “monólogo del poder” a diálogo con la Segob

Ante el diálogo con maestros y la Segob, Pedro Hernández, líder del CNTE llamó a esta mesa “monólogo del poder”, así como pidió a las autoridades hablar de frente.

“Hemos dicho que si se cancela el diálogo, deben decirlo de frente, no a través de las cámaras, no la pantalla, donde no hay un diálogo, solo un espejo donde se refleja el poder”. Pedro Hernández, líder del CNTE