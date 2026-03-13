Claudia Sheinbaum criticó las mantas colocadas en Oaxaca contra diputados del PT y PVEM que votaron en contra de la reforma electoral, señalando que “no es correcto” exhibirlos públicamente.

Durante la conferencia del 13 de marzo de 2026, la presidenta de México recordó que la ciudadanía ya conoce quién respaldó y quién rechazó la iniciativa de reforma electoral, por lo que no hace falta exponerlos.

Además, agradeció el respaldo de los gobernadores de Morena al Plan B de la reforma electoral, con el que busca eliminar privilegios en el gobierno.

“No es correcto”, señala Sheinbaum sobre mantas contra diputados en Oaxaca por reforma electoral

Claudia Sheinbaum señaló que “no está bien” y “no es correcto” que se exhiba a los diputados que votaron en contra de la reforma electoral, como se hizo en el estado de Oaxaca.

A pregunta expresa sobre su opinión ante las mantas colocadas presuntamente por militantes de Morena, la presidenta resaltó que el pueblo está muy informado, por lo que no hace falta la exposición de los legisladores que no respaldaron la reforma.

“No está bien, no creo que sea algo correcto. Claro que el pueblo de México sabe quién votó a favor y quién en contra, es un pueblo muy informado pero no hace falta esta exposición” Claudia Sheinbaum

Esto sobre las mantas colocadas en diferentes puntos de Oaxaca donde se ve a varios diputados con los ojos tapados donde se les señala por votar “en contra del pueblo” al no respaldar la reforma electoral.

Se trata de:

Sheinbaum agradece respaldo al Plan B de reforma electoral de gobernadores

Por otra parte, Claudia Sheinbaum agradeció el respaldo de los gobernadores de Morena al Plan B de la reforma electoral y resaltó que esto muestra que “todos estamos de acuerdo”.

De acuerdo con la presidenta, se trata de lograr obtener lo que quiere el pueblo y no las cúpulas, por lo que el Plan B va por el cumplimiento a la ciudadanía.

“En efecto de que todos estamos de acuerdo, los gobernadores del movimiento, en que tenemos que seguir luchando para disminuir los privilegios, eliminar los privilegios en el gobierno y agradezco el respaldo” Claudia Sheinbaum

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.