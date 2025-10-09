Aracely Cruz, diputada del Partido del Trabajo (PT), busca impedir que Roberto Pérez Delgado se convierta nuevamente en el presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca, en Oaxaca.

Desde la Cámara de Diputados, la legisladora señaló que es “inadmisible que las autoridades permitan la candidatura” de Roberto Pérez Delgado, ya que el entonces funcionario fue grabado golpeando a una mujer en 2024.

En dicho video se observa a Roberto Pérez Delgado jalar el cabello y darle un puñetazo a una mujer indígena, luego de un accidente en donde estuvo involucrado un mototaxi de San Pedro Ixtlahuaca.

Roberto Perez golpeó a mujer en 2024 (Via Facebook)

¿Quién es Aracely Cruz?

Martha Aracely Cruz Jiménez es la diputada del Partido del Trabajo (PT) que se ha opuesto a la candidatura de Roberto Pérez Delgado.

Aracely Cruz ha dedicado parte de su carrera política a denunciar las desigualdades de género en Oaxaca, observando que las mujeres son las más afectadas, con menor acceso a oportunidades laborales y económicas.

Bajo este ideal, Aracely Cruz ha defendido que “la violencia contra las mujeres no se negocia ni se perdona: se denuncia y se enfrenta”, se lee en sus redes sociales.

¿Cuántos años tiene Aracely Cruz?

Aracely Cruz tendría 43 años en el presente año 2025.

Aracely Cruz (Especial)

¿Aracely Cruz tiene esposo?

Durante una década, Aracely Cruz fue víctima de maltrato de su expareja Donato Vargas Jiménez, quien es cercano a grupos de poder político y económico de Oaxaca

¿Cuál es el último grado de estudios de Aracely Cruz?

Aracely Cruz estudió la licenciatura de Ingeniero Agrónomo con especialidad en Economía Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo.

¿En qué ha trabajado Aracely Cruz?

De acuerdo con su información curricular, Aracely Cruz se ha desempeñado como diputada en la LXVI Legislatura, además de ser activista social en contra de la violencia contra las mujeres en Oaxaca.

Aracely Cruz también ha encabezado iniciativas como Sembrando Igualdad para combatir la violencia de género. Su participación ha sido clave en procesos como:

Criticó el apoyo brindado a Cuauhtémoc Blanco (acusado de abuso sexual)

Denuncias a grupos de chat con contenido misógino contra mujeres indígenas

Aracely Cruz (Especial)

Roberto Pérez Delgado busca reelegirse a pesar de la agresión a una mujer en el 2024

Roberto Pérez Delgado buscará la reelección como presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca en las elecciones del 12 de octubre de 2025, a pesar de haber sido acusado por violencia de género.

Sin importar las acusaciones, el candidato fichado como “agresor de mujeres” celebrará libremente el cierre de su campaña este viernes 10 de octubre a las 5:00 p.m. en el Auditorio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca.

Si bien la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por la agresión a una mujer, hasta ahora no existe impedimento legal para que Roberto Pérez Delgado busque nuevamente la presidencia municipal.

Frente a este caso, la diputada Aracely Cruz ha solicitado la revisión de la candidatura de Roberto Pérez Delgado pues, alega, los agresores de mujeres no deberían ocupar las presidencias.