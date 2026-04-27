Con el objetivo de crear la más importante plataforma privada de generación eléctrica, Grupo México se ha fusionado con Saavi Energía, empresa de Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock.

Mediante un comunicado enviado primeramente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMX), Grupo México informa sobre el acuerdo firmado por su División de Infraestructura.

El escrito advierte sobre su intención de crear una red de 14 plantas de generación eléctrica ubicadas en zonas estratégicas y de alta demanda en México.

La nueva central tendrá una capacidad de 4,510 megawatts (MW). Aunado a esto, sus planes incluyen proyectos de un crecimiento estimado de aproximadamente 5,000 MW adicionales.

Una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias habituales, el proyecto se concretará durante el tercer trimestre de 2026.

Red de producción eléctrica nacional (Adolfo Vladimir / Adolfo Vladimir)

Grupo México tendrá el control

Grupo México, el conglomerado mexicano que opera tres divisiones: Minera México, Grupo México Transportes y Grupo México Infraestructura, está seguro de fortalecer la capacidad de generación eléctrica privada en el país junto a Saavi Energía.

Lo harán mediante una estructura robusta y diversificada:

“La operación creará una plataforma diversificada de generación de energía con mayor escala, sinergias operativas y una reforzada potencia combinada” Grupo México

Aunque, Saavi Energía es uno de los principales generadores privados del país, Grupo México tendrá el control del ambicioso proyecto.

De acuerdo a lo informado por Bloomberg, el conglomerado minero de Germán Larrea será propietario del 70% mientras que Saavi Energía, de BlackRock, tendrá el 30%.

Al respecto, Grupo México asegura que la alianza representa una muestra de confianza en el mercado nacional y la posibilidad de seguir abriendo puertas a nuevos proyectos en conjunto con GIP dentro y fuera del país dentro del sector de la infraestructura.

Este movimiento llega tras a venta del negocio de autopistas de Grupo México, que incluyó el 80% de Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y el 99% de Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA), por $8,223 millones de pesos. Cantidad sujeta a ajustes.