Claudia Sheinbaum criticó a El Universal por no disculparse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la falsa entrevista a Carlos Monsiváis que publicaron.

Desde su conferencia mañanera del 29 de junio, la presidenta resaltó que la falta de una disculpa para el expresidente es muestra de que están fuera de la realidad.

Cabe señalar que El Universal sí se disculpó con la familia de Carlos Monsiváis por la publicación de la falsa entrevista.

Sheinbaum critica falta de disculpas a AMLO; están “fuera de la realidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no le sorprende que no se haya emitido ninguna disculpa a AMLO tras la falsa entrevista a Carlos Monsiváis porque “lo han criticado por más de 30 años”.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, no pueden pedir disculpas al ex presidente porque “está fuera de su mentalidad” y aseveró que esto es muestra de que están totalmente perdidos y “fuera de la realidad”.

“Están perdidos, totalmente perdidos, fuera de la realidad… No pueden (pedir disculpas), está fuera de su mentalidad” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, la falsa entrevista a Carlos Monsiváis donde supuestamente el periodista criticaba a AMLO, fue la forma en la que “mostraron lo que son”.

“Lo que mostraron ahora…sí mostraron lo que son. Convertirse en difusores de esa nota es…como se puede llamar a eso periodismo, están perdidos, totalmente perdidos en la inmensidad de su mentira” Claudia Sheinbaum

Asimismo reclamó que se haya hecho “eco de una vulgaridad, de una cosa tan putrefacta como eso”.

Además, señaló que es la muestra de que están llenos de odio por una persona y un movimiento, con lo que muestran “su odio al pueblo de México”.

“Están llenos de odio…Tantas personas que lo único que tienen en su mente es odio hacia una persona, hacia un movimiento y hacia el pueblo... lo único que muestran es su odio al pueblo de México” Claudia Sheinbaum

El Universal se disculpa con familia de Carlos Monsiváis

El Universal ofreció una disculpa pública a la familia de Carlos Monsiváis tras la polémica entrevista publicada por el periodista Edmundo Cázares.

“Esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázares” El Universal

De acuerdo con la disculpa, la veracidad del texto “no pudo ser sustentada” al no contar con la grabación solicitada al autor y prometieron reformar los controles internos antes de sus publicaciones.