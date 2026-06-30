Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, exigió a El Universal una disculpa pública hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la falsa entrevista a Carlos Monsiváis publicada el 18 de junio de 2026.

“Desde Morena exigimos una disculpa pública a Andrés Manuel López Obrador. La libertad de expresión jamás puede ser pretexto para difundir mentiras... la reciente publicación del periódico El Universal no es un descuido o una simple pifia periodística…” Claudia Sheinbaum

Ariadna Montiel dijo en conferencia de prensa que la publicación de la falsa entrevista a Carlos Monsiváis no fue un descuido sino una mentira difundida voluntariamente como parte de un plan de la derecha.

Dijo que ello es el reflejo de una derecha derrotada y a quien recurre a la guerra sucia porque el pueblo le ha dado la espalda.

Morena: disculpa a AMLO debe ser directa, pública y formal

Ariadna Montiel dijo que no basta con disculpas a medias o con bajar la nota que contiene el supuesto error, por lo que espera se disculpe de manera directa con AMLO.

Así lo dijo tras la pasada disculpa que solo fue dirigida a Carlos Monsiváis ante la protesta de su familia.

“Exigimos categóricamente asuma su responsabilidad editorial y ofrezca una disculpa pública, formal y directa a Andrés Manuel López Obrador que es blanco de esta infamia” Claudia Sheinbaum

Ante mentiras en medios nacionales e internacionales, dijo que van a continuar con las asambleas informativas que se hacen de manera directa y cercana a la población.

Morena: usar la homofobia como arma política solo exhibe a los conservadores

Ariadna Montiel rechazó el uso de la homofobia y los discursos de odio como arma política y dijo que ello solo exhibe su miseria moral.

La líder de Morena reconoció a la familia de Carlos Monsiváis por salir a defenderlos pues a quienes difundieron la noticia falsa no les importó profanar la memoria del escritor.