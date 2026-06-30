Morena reclama disculpa pública de El Universal hacia AMLO

Morena reclamó una disculpa pública de El Universal a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusando que su publicación fue un intento de guerra sucia en el contexto electoral de 2027.
“El pueblo ya despertó y les dio la espalda, y como no pueden frenar el avance de la transformación en las urnas, recurren a la calumnia y a la guerra sucia más ruin”.Morena
En su comunicado, Morena sentenció que la libertad de expresión jamás puede ser pretexto para difundir mentiras ni para dañar la dignidad de ninguna persona.
Agregó que, en su desesperación, a la derecha no le importó profanar la memoria de Carlos Monsiváis ni la integridad AMLO con la publicación de El Universal, al utilizar el discurso de la homofobia como arma política.
Morena acusa a El Universal de profanar la memoria de Monsiváis con fines derechistas
Morena señaló que la reciente publicación de El Universal no es un “descuido” o una simple pifia periodística, sino el vivo reflejo de una derecha hipócrita y moralmente derrotada.
Sentenció que, cuando se defienden privilegios y no hay Proyecto de Nación, lo único que les queda es “mentir” para despreciar la verdad, “con la misma soberbia con la que históricamente han despreciado al pueblo de México”.
“Para el conservadurismo, la mentira no es un accidente. Ni siquiera es solo una estrategia electoral: la mentira es su esencia”.Morena
En respuesta a la entrevista publicada por El Universal, el partido acusó que fue profanada la memoria de Carlos Monsiváis, al cual consideró como un hombre de una ética intachable.
Reiteró que su nombre fue usado en un texto apócrifo para golpear a AMLO, inventando bajezas al recurrir a la homofobia y los discursos de odio como un arma política de derecha.
Morena exige disculpa pública de El Universal
En el mensaje de Morena, el partido dejó en claro que, si un medio tiene la desfachatez de publicar una entrevista inventada, no basta con que esta sea bajada o se ofrezca una disculpa a medias.
“Por eso, exigimos categóricamente que El Universal asuma su responsabilidad editorial y ofrezca una disculpa pública, formal y directa a AMLO quien es el blanco principal de esta infamiaMorena