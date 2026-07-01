María Teresa Ealy ofreció una disculpa pública al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la publicación de una falsa entrevista a Carlos Monsiváis en El Universal.

La diputada federal por Morena señaló que su disculpa es a nombre de El Universal, medio de comunicación que pertenece a su familia.

“Ofrezco una disculpa pública al presidente Andrés Manuel López Obrador por el agravio generado a partir de una publicación de un medio de comunicación que, por cuestiones familiares, se liga a mi persona” María Teresa Ealy

Asimismo, resaltó que, aunque no tiene relación con lo que se publica en el medio, reconoce que “lo ocurrido fue inaceptable”.

María Teresa Ealy se disculpa con AMLO en nombre de El Universal

La diputada María Teresa Ealy decidió ofrecer una disculpa pública a nombre de El Universal ya que el medio no se disculpó con el ex presidente tras la publicación de una entrevista falsa a Carlos Monsiváis.

De acuerdo con la diputada, le corresponde dar la disculpa debido a que está relacionada a El Universal “por cuestiones familiares”; su padre, Juan Francisco Ealy, es el dueño.

María Teresa Ealy resaltó que ella no escribe ni autoriza ninguna publicación en el medio y se deslindó “totalmente de los hechos”.

Sin embargo, aseguró que tiene la claridad política y moral para reconocer que “lo ocurrido fue inaceptable y, por la parte que me corresponde, ofrezco una disculpa pública”.

Por otra parte, reiteró su lealtad a Morena y a la transformación que, como afirmó, es el legado de AMLO.

“No participo en decisiones editoriales de ningún medio, por lo que me deslindo totalmente de los hechos. Pero sí tengo claridad política y moral para coincidir en que lo ocurrido fue inaceptable y, por la parte que me corresponde, ofrezco una disculpa pública” María Teresa Ealy

El Universal se disculpa con familia de Monsiváis pero no con AMLO

El periódico El Universal ofreció una disculpa pública a la familia del escritor Carlos Monsiváis tras la polémica entrevista publicada por el periodista Edmundo Cázares, en la que se hacían referencias al expresidente AMLO.

“Esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázares” El Universal

La editorial reconoció que la veracidad del texto “no pudo ser sustentada” al no contar con la grabación solicitada al autor.

Aunque retiraron la entrevista y prometieron reforzar controles internos, las disculpas se limitaron a la familia de Carlos Monsiváis, sin incluir a AMLO.