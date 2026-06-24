Carlos Monsiváis (1938-2010) fue un escritor, periodista, cronista y activista mexicano considerado el padre de la crónica moderna en México.

El periodista fue premiado y galardonado en diversas ocasiones por su trabajo pues, a través de sus crónicas y ensayos, documentó acontecimientos clave de la historia contemporánea mexicana.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Carlos Monsiváis, como:

¿Quién fue Carlos Monsiváis?

¿Cuántos años tenía Carlos Monsiváis?

¿Qué signo zodiacal tenía Carlos Monsiváis?

¿Carlos Monsiváis tenías esposa?

¿Carlos Monsiváis tenía hijos?

¿Qué estudió Carlos Monsiváis?

¿Cuál era la trayectoria de Carlos Monsiváis? y más

¿Quién fue Carlos Monsiváis?

Carlos Pascual Monsiváis Aceves, nació el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México (CDMX).

Carlos Monsiváis fue un escritor y periodista mexicano considerado uno de los mejores cronistas del país que destacó por su análisis sobre la cultura, política y movimientos sociales.

El también ensayista, murió el 19 de junio de 2010 debido a la fibrosis pulmonar que sufría, dos meses después de ser internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán debido a complicaciones respiratorias.

Carlos Monsiváis (SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Saúl López)

¿Cuántos años tenía Carlos Monsiváis?

Carlos Monsiváis tenía 72 años de edad al momento de su muerte, el 19 de junio de 2010.

¿Qué signo zodiacal tenía Carlos Monsiváis?

Ya que Carlos Monsiváis nació un 4 de mayo de 1938, el signo zodiacal del escritor y periodista era Tauro.

¿Carlos Monsiváis tenías esposa?

No, Carlos Monsiváis nunca tuvo esposa. El escritor mantuvo su vida sentimental privada y evitaba hablar sobre sus relaciones personales.

¿Carlos Monsiváis tenía hijos?

Se desconoce si Carlos Monsiváis tuvo hijos a lo largo de su vida.

¿Qué estudió Carlos Monsiváis?

Carlos Monsiváis estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió Filosofía y Letras, de 1995 a 1960.

Además, fue investigador del Centro de Estudios Históricos de Antropología.

¿Cuál era la trayectoria de Carlos Monsiváis?

Carlos Monsiváis es considerado el padre de la crónica moderna en México; con sus escritos documentó eventos históricos del país, como el movimiento estudiantil de 1968 y el terremoto de 1985.

El escritor comenzó a trabajar en revistas culturales y periódicos desde muy joven; asimismo colaboró en medios como:

Excélsior

La Jornada

Proceso

Nexos

Como escritor literario, destacan libros de su autoría como:

Días de guardar

Amor perdido

Escenas de pudor y liviandad

Los rituales del caos

Aires de familia

Asimismo, recibió premios y reconocimientos como:

doctorado Honoris Causa de la Universidad de Sinaloa, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 1995

doctorado Honoris Causa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2000

”Premio Nacional de Periodismo”, 1978

primer “Premio Nacional de Periodismo” en marzo de 1995

premio “Xavier Villaurrutia”, 1995

premio “Príncipe Claus” otorgado en 1998 por la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo del Gobierno del Reino de los Países Bajos

premio de ensayo literario “Lya Kostakowsky”, 2000

XXVIII premio “Anagrama”, 2000

premio “Rosa de Oro” de la Universidad Autónoma de Hidalgo

condecoración “Orden Alejo Zuloaga” de la Universidad de Carabobo, Venezuela

Carlos Monsiváis, activista de izquierda y aliado feminista y LGBT

Carlos Monsiváis fue activista de la izquierda mexicana y defensor de los derechos de la población LGBT, respaldando el movimiento de diversidad sexual en México.

También fue aliado de las causas feministas y defendió la igualdad de género, el derecho a decidir y la despenalización del aborto.