La visita que Claudia Sheinbaum tuvo en Tamaulipas el día 16 de agosto de 2026, llevó a la atención de varios mexicanos, pero también al reclamó de una señora que le externa el problema que tenía con sus vecinos desde el 2012.

La mandataria expuso que por la insistencia de la señora pidió un acercamiento con ella y tras escuchar su petición, se le brindó atención desde ese mismo día. Además de que se seguirá actuando para resolver su problema.

Claudia Sheinbaum explica la confrontación que vivió en Tamaulipas con una señora

En conferencia del pueblo del 17 de agosto, la presidenta de México fue cuestionada sobre la gira que tuvo el fin de semana en Tamaulipas, en donde se notó la exigencia de una señora a ser escuchada por la mandataria.

Ante ello, Claudia Sheinbaum compartió que tras haber escuchado a varias personas detectaron golpes insistentes en la camioneta donde se transportaba, situación que llamó su atención y que la llevó a pedirle al chofer que se detuviera para escuchar a la señora.

Tras varios intentos, Sheinbaum tuvo acercamiento con la señora, quien le explicó que tenía problemas con sus vecinos “delincuentes” pues construyeron “una barda” que afecta su propiedad.

“Tiene problema [la señora] con unos vecinos que ella dice que son delincuentes y construyeron una barda que está afectando a su propiedad y está muy enojada, y lo que quería es apoyo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Pese a que Claudia Sheinbaum que ese problema le corresponde a Tamaulipas o al municipio en donde radique, se le brindó la atención y ese mismo 16 de agosto acudieron a su casa.

La presidenta incluso compartió que aunque le pidió su nombre a la señora, esta se negó a darlo, pero como sí le dio su dirección con esto pudieron brindarle la ayuda.

Aunque no ahondó en qué intervención tuvieron con la denuncia de la señora, sí aclaró que es un problema desde el 2012 y que se seguirá buscando solución a su conflicto.

🔴"Ya quiero que resuelvas"



Una adulta mayor encaró a la presidenta Claudia Sheinbaum en Tampico, Tamaulipas, para exigir justicia por el presunto despojo de su terreno.



La mandataria escuchó y tomó notas a mano de la denuncia de la señora. pic.twitter.com/8GHauR70MG — Azucena Uresti (@azucenau) August 16, 2026

Claudia Sheinbaum respeta el actuar de la señora ante su enojo

La presidenta le brindó la atención a la señora en Tamaulipas que golpeaba su camioneta buscando ser escuchada, situación que dijo entendía por el enojo que tenía.

Sheinbaum subrayó que la señora tenía un enojo general con la gente e incluso reporteros, pero no la juzga porque “es su manera de expresarse”.