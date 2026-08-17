La sucesión en la alcaldía de Puebla en las elecciones 2027 comienza a perfilarse con un liderazgo definido, aunque todavía con suficiente espacio para que la competencia interna de Morena se mueva.

De acuerdo con la más reciente encuesta de MetricsMX, José “Pepe” Chedraui Budib encabeza las preferencias para ser candidato de Morena en 2027, mientras Olivia Salomón aparece como la alternativa mejor posicionada frente al actual presidente municipal.

Ante la pregunta “¿a quién prefiere como candidato o candidata por Morena para la Alcaldía de Puebla?”, Chedraui obtiene 24.2% de las menciones.

En segundo lugar se coloca Rafael “Rafa” Moreno Valle Buitrón, con 14.5%, seguido muy de cerca por Olivia Salomón, con 12.3% y Gabriela “La Bonita” Sánchez, con 10.1%.

Claudia Rivera Vivanco alcanza 8.4%; Laura Artemisa García Chávez, 7.2%; Celina Peña Guzmán, 3.9%; Rodrigo Abdala Dartigues, 2.3%, y José Luis García Parra, “El Choco”, 1.8%.

Pregunta de preferencia entre aspirantes a candidatura de Morena para la alcaldía Puebla (SDPnoticias)

El estudio también muestra que 11.2% no elegiría a ninguna de las personas incluidas en la medición y 4.1% no sabe o prefirió no contestar.

El liderazgo de Pepe Chedraui resulta claro en la primera fotografía del proceso: supera por 9.7 puntos porcentuales a Rafael “Rafa” Moreno Valle Buitrón, su competidor más cercano.

Una competencia todavía abierta detrás del primer lugar

José Pepe Chedraui registra 40.8% de buena opinión; 13.9% tiene una percepción regular y 26.8%, una mala opinión. Únicamente 11% dice no conocerlo.

Sin embargo, los datos de imagen revelan un matiz importante. La exposición pública que sostiene su ventaja también ha elevado sus negativos. Mientras Chedraui acumula 26.8% de mala opinión, Olivia Salomón registra solamente 15.2%, 11.6 puntos menos.

Olivia Salomón cuenta, además, con 26.9% de opiniones favorables y 11.9% de valoraciones regulares. Su balance entre opiniones positivas y negativas es favorable por 11.7 puntos. Entre las cuatro figuras conocidas al menos por seis de cada diez entrevistados, es la que presenta el menor porcentaje de rechazo.

Pregunta de conocimiento de aspirantes de Morena a candidatura de la alcaldía de Puebla ( SDPNoticias)

Rafael Moreno Valle Buitrón aparece prácticamente empatado con Olivia Salomón en preferencia: obtiene 14.5%. En imagen, registra 27.8% de opiniones buenas frente a 21.6% de opiniones malas, con un nivel de desconocimiento de 37%.

Claudia Rivera Vivanco es conocida por una proporción ligeramente mayor del electorado, pero presenta el balance más polarizado. El 25.3% mantiene una buena opinión de ella y 24.9%, una mala; una diferencia de apenas cuatro décimas.

Gabriela “La Bonita” Sánchez constituye otro caso relevante. Se ubica en cuarto lugar, con 10.5%, y registra 19.4% de buena opinión frente a solo 6.9% de mala. Su principal límite es el conocimiento: 61.9% de las personas entrevistadas no la identifica.

Los niveles de desconocimiento aumentan entre el resto de los perfiles: 69.4% para Rodrigo Abdala, 75% para Laura Artemisa García Chávez, 81.8% para José Luis García Parra y 87.2% para Celina Peña Guzmán.

La encuesta dibuja así dos competencias distintas. La primera tiene a Pepe Chedraui como puntero indiscutible. La segunda se desarrolla por la posibilidad de convertirse en la opción capaz de disputarle esa ventaja. En ese grupo, Olivia Salomón inicia con tres activos: tercer lugar en preferencia, una opinión positiva cercana a 27% y el menor rechazo entre los perfiles con mayor reconocimiento.

Todavía falta tiempo para las elecciones 2027 y las diferencias estrechas deben leerse considerando el margen de error del estudio. No obstante, la primera fotografía deja una señal: Chedraui comienza adelante, mientras Salomón aparece como la figura con mayor espacio para crecer sin tener que remontar, al mismo tiempo, una carga elevada de opiniones negativas.

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica de operadora realizada del 10 al 12 de agosto de 2026 a 600 personas mayores de edad residentes del municipio de Puebla. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del municipio.

Los datos se ajustaron con base en las características de género y edad de los residentes de Puebla incluidas en la lista nominal del INE del 30 de julio de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de ±4.00%, con un nivel de confianza del 95%.