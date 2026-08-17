El sábado 15 de agosto venció el primer plazo establecido por el gobierno de México para el registro de líneas telefónicas con terminación 0.

Cabe destacar que el número telefónico no se pierde y puede recuperarse una vez se complete el registro con CURP.

¿Cómo puedo reactivar mi línea telefónica? Paso a Paso en caso de cancelación

Si supendieron tu línea telefónica por falta de registro, hay dos formas en las que puedes reactivar el servicio para tener acceso a llamadas, mensajes y datos móviles:

Desde su celular: ingrese a la plataforma digital de su compañía telefónica. El trámite puede realizarse incluso si la línea está suspendida o no tiene saldo, ya que estos sitios no consumen datos móviles

De forma presencial: acuda a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su compañía telefónica para realizar el trámite

Desactivan 4.9 millones de líneas de telefonía móvil en México (Rogelio Morales / cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Las líneas que no hayan completado su vinculación estarán sujetas a una posible interrupción del servicio dentro de las 72 horas siguientes al inicio del 16 de agosto. La conexión podrá restablecerse una vez que el titular concluya el registro con su operador.

Para realizar el procedimiento, los usuarios pueden ingresar a registratulinea.crt.gob.mx, plataforma que concentra los enlaces hacia las páginas oficiales de las compañías telefónicas.

Aunque la vinculación seguirá un calendario escalonado, no es necesario esperar a la fecha asignada. Las líneas con terminación 1 tienen como fecha límite el 31 de agosto, pero cualquier usuario puede adelantarse al trámite.