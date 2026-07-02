El Universal se disculpó con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dos semanas después de la publicación de la entrevista apócrifa con Carlos Monsiváis.

El medio se disculpó con la familia de Carlos Monsiváis una semana después de dicha publicación por no poder sustentar la veracidad de la publicación.

Sin embargo, pasaron dos semanas antes de que oficialmente se disculparan con el expresidente mexicano.

“Hace unos días, ofrecimos a la familia del escritor Carlos Monsiváis y a nuestros lectores una disculpa pública… Hoy reafirmamos esa disculpa y la hacemos extensiva al expresidente Andrés Manuel López Obrador”

Asimismo, El Universal aseveró que “la responsabilidad, la imparcialidad y la transparencia son los mayores valores éticos” para el medio.

Responsabilidad: El Universal se disculpa con AMLO por entrevista falsa dos semanas después

El Universal publicó este jueves 2 de julio una disculpa para el expresidente AMLO titulada “Responsabilidad”.

De acuerdo con el comunicado del medio de comunicación, durante 110 años han ejercido “un periodismo independiente, sin sesgos ideológicos o políticos”.

Por ello, decidió “hacer extensiva” la disculpa que ofreció a la familia de Carlos Monsiváis a AMLO por la publicación y difusión de “contenido cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor”.

Asimismo, recordó que la entrevista falsa publicada el pasado 18 de junio, de Edmundo Cázarez, corresponde a un“excolaborador externo” del medio; su publicación fue retirada de medios digitales.

En el mismo sentido, reiteró que El Universal ya ha ajustado los protocolos internos para evitar que se reputa “un error de este tipo” u refrendó su compromiso con la imparcialidad y transparencia.

El Universal se disculpó con familia de Carlos Monsiváis

El periódico El Universal ofreció una disculpa pública a la familia del escritor Carlos Monsiváis el pasado 26 de junio por la polémica entrevista publicada por el periodista Edmundo Cázares, en la que se hacían referencias al expresidente AMLO.

“Esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázares” El Universal

La editorial reconoció que la veracidad del texto “no pudo ser sustentada” al no contar con la grabación solicitada al autor por lo que retiraron la publicación y se comprometieron a reforzar sus controles internos.