El periódico El Universal ofreció una disculpa pública a la familia del escritor Carlos Monsiváis ante la polémica entrevista del periodista Edmundo Cázares en la que hacían referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázares” El Universal

El Universal dijo que la veracidad de la entrevista reeditada en su periódico “no pudo ser sustentada por su autor” ya que no ha sido entregada la grabación como le fue requerida.

El periódico de alcance nacional prometió que no se repetirá la situación y que están tomando controles necesarios para ello.

El Universal omite disculpas a AMLO por entrevista que lo vinculaba a Carlos Monsiváis

Cabe recordar que las supuestas declaraciones de Carlos Monsiváis hacían referencia directa al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no obstante, las disculpas se limitaron al escritor.

El Universal dijo que es una casa editorial comprometida con la rendición de cuentas, que retiró de su página el texto y que Edmundo Cázares deberá responsabilizarse de sus afirmaciones.

El Universal se disculpa tras carta de familiares de Carlos Monsiváis

Las disculpas hacia el escritor Carlos Monsiváis surgieron a partir que familiares exigieron una disculpa pública tanto al periódico como al periodista Edmundo Cázares porque consideraron se estaba haciendo una calumnia contra el expresidente AMLO.

Los primos de Carlos Monsiváis enviaron una carta al director de El Universal, Juan Francisco Ealy, a fin de exigir pruebas de los dichos o una disculpa.

Los familiares del cronista se dijeron desconcertados ya que la publicación tenía “agregados” que no fueron publicados en la entrevista original.

Además, manifestaron que el fallecido escritor no pudo haber escrito eso pues no corresponde a su estilo literario ni a su probidad ética.

También desmintieron que AMLO hubiera vivido en casa de Carlos Monsiváis ya que el escritor vivía con su madre. Además de que ambos se conocieron 20 años después de los que señala la entrevista.