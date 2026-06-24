La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó la frase “Ya supérame”, en referencia al tema de Grupo Firme durante su conferencia matutina por una entrevista atribuida al escritor Carlos Monsiváis en la que presuntamente lanzó duras críticas contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante su conferencia matutina de este 24 de junio, Claudia Sheinbaum utilizó la frase “ya supérame”, de la canción de Grupo Firme ante la supuesta entrevista de Carlos Monsiváis sobre AMLO.

Sheinbaum responde a polémica de AMLO y Monsiváis con “Ya Supérame” de Grupo Firme

La respuesta de Claudia Sheinbaum surge después de que opositores retomaran comentarios y debates vinculados con AMLO y referencias al legado intelectual de Carlos Monsiváis.

Claudia Sheinbaum calificó como “grotesco” y un acto de “podredumbre periodística” la publicación de El Universal sobre una supuesta entrevista a Carlos Monsiváis en la que se atribuían graves señalamientos a Andrés Manuel López Obrador.

En lugar de un debate detallado, la presidenta pidió reproducir el éxito de Grupo Firme “Ya Supérame” durante su conferencia mañanera.

En una carta enviada al director de El Universal, los hermanos de Carlos Monsiváis rechazaron tajantemente la versión reeditada por el periodista Edmundo Cázarez, y desmintieron que AMLO hubiera vivido en casa del escritor y señalaron inconsistencias graves en la cronología.

La publicación original escrita hace 25 años, fue reeditada recientemente por El Universal, lo que generó cuestionamientos inmediatos por inconsistencias históricas.

“Carlos jamás pudo haber dicho lo anterior. No se corresponde con su estilo literario ni con su probidad ética” Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis

Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis exigieron pruebas o disculpas y advirtieron que se reservan acciones legales.

Sheinbaum evitó entrar en detalles sobre las acusaciones y optó por el mensaje musical para cerrar el tema, en medio de una polarización que vuelve a colocar en el centro las viejas controversias alrededor de López Obrador.