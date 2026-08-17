Claudia Sheinbaum, presidenta de México, llamó a revisar el caso de Danna Yanina, presunta implicada en la muerte de Dafne Zapata ocurrida en la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Danna es una joven que está detenida en este momento por el caso de la escuela militarizada donde falleció una joven… los padres… están pidiendo su libertad porque dicen que no participó… quedé con ellos que iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso… a lo mejor la joven es también víctima y no necesariamente ella participó…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum dijo que Danna Yanina, de 18 años , “tal vez es una víctima” y que se revisará no solo a nivel federal sino estatal.

La familia de Danna Yanina buscó a la presidenta durante su gira de trabajo en Tamaulipas de este fin de semana para pedir justicia.

Siguen investigaciones sobre el papel de Danna Yanina

Danna Yanina se encuentra vinculada a proceso con prisión preventiva en el penal de Altamira, Tamaulipas, mientras transcurren las investigaciones del feminicidio Dafne Zapata que deberán complementarse en un periodo de tres meses.

La familia de la joven de 18 años asegura que los señalamientos en su contra están en basados solo en dichos.

Los padres de Danna Yanina aseguraron que no han dejado que la joven se defienda y que ha enfrentado abusos.

Padres de Danna Yanina aseguran que no participó en feminicidio de Dafne Zapata

Los familiares señalaron que Danna Yanina era estudiante de la Academia Militarizada Doenitz y no instructora y no tuvo nada que ver con el feminicidio.

La necropsia estableció que la causa de muerte fue la asfixia por sumersión, pero las investigaciones siguen en curso.