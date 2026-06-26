Claudia Sheinbaum, presidenta de México, consideró como bueno que el periódico El Universal se haya disculpado ante una entrevista sobre Carlos Monsiváis que salpicó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no obstante, insistió que es indefendible y putrefacto que hayan permitido la publicación.

“Qué bueno que pide disculpas, ahora, no se hubiera dado si no hubiera habido esta expresión masiva de indignación y la carta de la familia. Entonces, yo lo dije, es innombrable lo que hicieron, quien publica algo así no tiene la más mínima ética moral… ahora, qué bueno que se disculparon ya, pero es por la indignación que se generó y la denuncia que pone la familia…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera del viernes 26 de junio, donde destacó que la disculpa de El Universal fue posible por la indignación generada y la presión social.

Sheinbaum considera “indefendible” la entrevista de El Universal sobre Monsiváis y AMLO

Claudia Sheinbaum insistió que el hecho de haber publicado la entrevista del periodista Edmundo Cázares es un hecho “putrefacto” e “indefendible”.

Destacó la carta de los primos de Carlos Monsiváis, quienes señalaron inconsistencia en fechas y aseguraron que lo publicado no va con su estilo literario.

Además de que el periodista no pudo mostrar el audio de la entrevista, los familiares dijeron que se deberían mostrar pruebas documentales o disculparse.

El Universal se disculpa sin mencionar a AMLO tras advertencias legales de familia de Monsiváis

La mañana de este 26 de junio, El Universal publicó una disculpa al escritor y cronista Carlos Monsiváis, no obstante, no menciono al expresiedente AMLO.

La acción se habría generado tras la carta que advertía acciones legales si no se demostraban pruebas documentales o si el periódico se disculpaba.