Claudia Sheinbaum dio por concluido el tema de la carta de Andrés Manuel López Beltrán como un tema para abordar en la mañanera del pueblo.

Asimismo, la presidenta de México rechazó escuetamente haber recibido una llamada de la embajada de Estados Unidos para hablar sobre la carta del hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Claudia Sheinbaum no volverá a hablar de la carta de Andrés Manuel López Beltrán a Estados Unidos

El 14 de agosto de 2026, Andrés Manuel López Beltrán publicó una carta dirigida a Donald Trump externando su posición sobre la cancelación de su visa, ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido abordada en diversas ocasiones sobre el tema. Sin embargo, esta situación no se volverá a repetir.

En la mañanera del pueblo de hoy 20 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum se mostró firme en decir que su opinión sobre el tema ya fue dada y no volverá a hablar de ello.

“Ya no voy a hablar de eso, ya di mi opinión sobre el tema, lo conocen, ya, pasamos a lo que sigue”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre alguna llamada que pudo haber recibido por el Embajadador de Estados Unidos por la carta, pero ella rechazó esto con un firme “no”.

Claudia Sheinbaum defendió el derecho de López Beltrán de cuestionar la cancelación de su visa

Tras la carta de Andrés Manuel López Beltrán sobre el retiro de su visa, Claudia Sheinbaum fue cuestionada en multitud de ocasiones, situación que decidió defender cómo un derecho del hijo de AMLO.

La presidenta no solo dijo que López Beltrán tenía el derecho de responder a Estados Unidos por haberle retirado su visa y por consecuente de cuestionar esta decisión.

Asimismo, explicó que Estados Unidos debía declarar públicamente los motivos del retiro de visas de él y otros políticos, apuntando que esta acción no precisamente tendría que estar relacionada con delitos y que ha sido de forma arbitraria.

Claudia Sheinbaum también ha negado que la carta de Andrés Manuel López Beltrán no representa al gobierno de México, por lo que no cree que se vea afectada la relación del país con Estados Unidos.

Finalmente, la presidenta fijó su postura a la importancia que se le da a la visa, diciendo que este documento “no define a una persona”.