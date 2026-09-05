Andrés Manuel López Beltrán respondió a las críticas del periodista Héctor de Mauleón sobre una supuesta reunión privada en la CDMX. Al respecto, rechazó las interpretaciones en torno al encuentro.

“Me gustaría muchísimo que el espía Héctor de Mauleón y el de ese pasquín llamado El Universal nos acompañaran en este tan importante cónclave, el cónclave más importante para nosotros, el contacto directo con la gente, las comunidades, casa por casa”. Andrés Manuel López Beltrán, militante de Morena

Desde Tacotalpa, Tabasco, el militante de Morena acusó a Héctor de Mauleón de actuar como “espía” y defendió que el verdadero trabajo político se realiza en territorio, mediante el contacto directo con la ciudadanía.

Además, López Beltrán aprovechó para reivindicar las labores de organización y movilización que realiza Morena rumbo a las elecciones 2027.

“El ‘cónclave’ que atendemos y nos importa es con la gente casa por casa todos los días.Desde muy pequeños nuestro padre Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a escuchar, atender, visitar y obedecer al pueblo.Al pueblo nos debemos y con el pueblo estaremos siempre agradecidos”. Andrés Manuel López Beltrán, militante de Morena

Andrés Manuel López Beltrán (Especial)

Héctor de Mauleón divulgó presunto cónclave de los López Beltrán; Andrés Manuel responde

En su columna del 31 de agosto, Héctor de Mauleón divulgó un presunto cónclave al que asistieron los hermanos López Beltrán, además de:

Héctor de Mauleón acusó que, durante la reunión, los hermanos estaban muy preocupados. Entre los temas tratados estaría la captura de Fausto Corrales, ligado al asesinato de Melesio Cué y el secuestro de El Mayo Zambada.

Ante las especulaciones que hizo Héctor de Mauleón en torno al encuentro, Andrés Manuel López Beltrán retó al periodista a asistir al verdadero “cónclave”, que es el trabajo cercano a la gente.

En su mensaje desde Tacotalpa, López Beltrán hizo referencia a la formación que recibió de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y destacó que desde pequeños fueron enseñados a escuchar y atender a la ciudadanía.

“Desde muy pequeños nuestro padre Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a escuchar, atender, visitar y obedecer al pueblo”. Andrés Manuel López Beltrán, militante de Morena

El mensaje de López Beltrán concluyó con un llamado a mantener el vínculo con la población en medio de la búsqueda por fortalecer su presencia política en Tabasco rumbo al proceso electoral de 2027.