México vs Chile marcará el cuarto juego de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es victoria del Tricolor.
México vs Chile: Pronóstico del partido del Tricolor
México 1-0 Chile es el pronóstico de otro de los partidos amistosos de Rafael Márquez como entrenador del Tri.
Pronóstico: México 1-0 Chile.
México vs Chile: Posibles alineaciones del partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Chile el martes 6 de octubre como parte de la Fecha FIFA.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Érik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora
- Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Hirving Lozano
Chile
- Portero: Brayan Cortés
- Defensas: Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Darío Osorio y Diego Valdés
- Delanteros: Eduardo Vargas y Ben Brereton Díaz
México vs Chile: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor
México vs Chile se enfrentan en el último partido de la Fecha FIFA con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el martes 6 de octubre, 20:30 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: México vs Chile
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Martes 6 de octubre del 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Los Ángeles Memorial Coliseum
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports