México vs Chile marcará el cuarto juego de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es victoria del Tricolor.

México vs Chile: Pronóstico del partido del Tricolor

México 1-0 Chile es el pronóstico de otro de los partidos amistosos de Rafael Márquez como entrenador del Tri.

Pronóstico: México 1-0 Chile.

México vs Chile: Posibles alineaciones del partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Chile el martes 6 de octubre como parte de la Fecha FIFA.

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Érik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Hirving Lozano

Chile

Portero: Brayan Cortés

Defensas: Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Darío Osorio y Diego Valdés

Delanteros: Eduardo Vargas y Ben Brereton Díaz

México vs Chile: A qué hora y dónde ver el partido del Tricolor

México vs Chile se enfrentan en el último partido de la Fecha FIFA con Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el martes 6 de octubre, 20:30 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.