Las fuertes lluvias de este martes 6 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), provocaron inundaciones, encharcamientos y problemas de movilidad en diversas vialidades de la alcaldía Tláhuac.

A través de redes se difundieron imágenes y videos en las que muestran vialidades colapsadas y vehículos varados en Tláhuac. El pronóstico de lluvias se mantiene para el resto de la noche de este martes.

#Reportando 🌊 | Inundada la Av. Tláhuac y Aquiles Serdán por #Tormenta en #Tláhuac. 🔴



⚠️🚘 El nivel del agua desciende de manera lenta. La circulación vehicular se mantiene complicada en el punto; extreme precauciones al transitar.



📷: Viva Zapotitlán. pic.twitter.com/Fj9wN4iugo — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 7, 2026

Calles inundadas y vehículos varados tras las tormentas en la alcaldía Tláhuac

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la alcaldía Tláhuac ante las intensas lluvias, esperando entre 30 y 49 mm de agua y caída de granizo.

Alerta Naranja se activa en Tláhuac y Xochimilco (Especial )

Las lluvias en Tláhuac volvieron a poner bajo presión la movilidad de la alcaldía, pues, en distintos puntos, el agua acumulada afectó la circulación y generó dificultades para automovilistas.

De acuerdo con los reportes, las inundaciones por las lluvias dejaron varado un taxi en el cruce de Avenida Tláhuac y Zapotitlán, donde el nivel del agua alcanzó aproximadamente 40 centímetros de altura.

Asimismo, la Avenida Tláhuac, cerca de la estación Metro Periférico, quedó inundada tras las lluvias registradas esta tarde. En la zona se reportaron acumulados de entre 15 y 30 milímetros.

Así quedó Tláhuac tras las tormentas: inundaciones, autos varados y vialidades colapsadas (@sector16nr)

Cabe mencionar que la alcaldía Xochimilco también mantiene Alerta Naranja por lluvias, mientras que ocho demarcaciones más tienen Alerta Amarilla; estas son:

Álvaro Obregón Coyoacán Cuajimalpa Iztapalapa Iztacalco Magdalena Contreras Tlalpan Milpa Alta

Ante el pronóstico para este martes, autoridades de Protección Civil recomendaron evitar cruzar calle con corrientes de agua, mantener despejadas las coladeras y conducir con precaución.