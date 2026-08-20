La presidenta Claudia Sheinbaum reveló lo que pasó con la carta que Andrés Manuel López Beltrán dirigió a Donald Trump luego de que le revocaran la visa.

Desde su conferencia mañanera del 20 de agosto de 2026, la presidenta fue cuestionada sobre si hubo alguna respuesta por parte del gobierno de Donald Trump, a lo que respondió con un tajante “no”.

Asimismo, resaltó que es un tema que no le corresponde por lo que ya no volverá a tocar el tema relacionado a la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

“Ya no voy a hablar de eso, ya di mi opinión sobre el tema, ya lo conocen” Claudia Sheinbaum

Donald Trump no ha respondido a la carta de López Beltrán, asegura Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que hasta el momento no ha recibido información sobre alguna respuesta a la carta de Andrés Manuel López Beltrán a Donald Trump.

Sin embargo, resaltó que no hablará más del tema del retiro de la visa a López Beltrán y resaltó que ya expuso su opinión sobre el tema por lo que no lo abordará de nuevo.

Sin embargo, resaltó que no hablará más del tema del retiro de la visa a López Beltrán y resaltó que ya expuso su opinión sobre el tema por lo que no lo abordará de nuevo.

Por la notificación de revocación de su visa, Andrés Manuel López Beltrán decidió enviar una carta a Donald Trump, donde señala a funcionarios de su gobierno de querer afectar políticamente al gobierno mexicano.

De acuerdo con Andrés Manuel López Beltrán, estos funcionarios tienen una “fobia conservadora” contra Morena y resaltó que su visa fue revocada por motivaciones políticas y propagandísticas.

Se trata de: