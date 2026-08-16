Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, hizo un llamado este fin de semana a cuidar la relación entre México y Estados Unidos, en medio de la polémica por el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Landau recordó el inicio de la temporada de la mariposa monarca, que migra desde los bosques de Canadá, atraviesa Estados Unidos y finalmente llega a México.

El funcionario estadounidense tomó este fenómeno natural como un recordatorio de la relación “duradera y simbiótica” entre México y Estados Unidos.

Landau llama a cuidar relación México-Estados Unidos ante “drama político” (@ChrisLandauUSA)

El mensaje de Christopher Landau ocurre poco después de que se diera a conocer el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, integrante de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras esta decisión, López Beltrán señaló directamente a Christopher Landau como uno de los responsables del retiro de su visa.

Christopher Landau pide que el “drama político” no distraiga de la relación México-Estados Unidos

En su mensaje, Christopher Landau también recordó que, durante su etapa como embajador de Estados Unidos en México, tuvo la oportunidad de visitar los bosques mexicanos a los que llega la mariposa monarca.

A partir de este ejemplo, el subsecretario de Estado destacó que la relación entre México y Estados Unidos se desarrolla bajo un marco de cooperación y “en un espíritu de respeto mutuo” en asuntos como seguridad, migración y comercio.

Landau sostuvo que estos temas son fundamentales para la relación bilateral y llamó a no permitir que los conflictos políticos desvíen la atención de esa cooperación.

“No debemos permitir que el drama político nos distraiga”, señaló Christopher Landau en referencia a la relación entre ambos países.

Andrés Manuel López Beltrán agradece apoyo tras retiro de visa

Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán agradeció, mediante un video publicado en redes sociales, las muestras de apoyo que ha recibido tras el retiro de su visa estadounidense.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que retomará su gira y sus recorridos por el sexto distrito de Tabasco.

López Beltrán también calificó el retiro de su visa como una intervención a la soberanía nacional de México.