La ausencia de Edson Álvarez en la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana ha despertado interrogantes sobre el futuro del mediocampista dentro del nuevo proyecto del Tricolor.

El futbolista llega tras un periodo marcado por problemas físicos, falta de continuidad en su club y diversas controversias fuera de la cancha, factores que han alimentado el debate sobre su papel rumbo a los próximos compromisos internacionales.

Mientras tanto, su exclusión de la Fecha FIFA mantiene abierta la incógnita sobre cuándo volverá a vestir la camiseta de México.

¿Edson Álvarez podría dejar de ser convocado con la Selección Mexicana?

Edson Álvarez, futbolista del Fenerbahçe, no atravesó su mejor momento durante el último año. Las lesiones y la falta de continuidad en su club provocaron que llegara al Mundial 2026 con poco ritmo, situación que incluso llevó a que perdiera la titularidad en algunos encuentros.

A esta situación se suma la polémica alrededor de un supuesto documental sobre la participación de Edson Álvarez con la Selección Mexicana.

De acuerdo con declaraciones del periodista Aldo Farías en Cuadro A, el proyecto habría generado molestia dentro de la Federación Mexicana de Futbol y el cuerpo técnico encabezado entonces por Javier Aguirre.

El tema también está vinculado con un conflicto legal entre Edson Álvarez y el productor Juan José López Ordóñez, quien asegura haber invertido 3.5 millones de pesos en un proyecto sobre la carrera del futbolista y ha realizado acusaciones que incluyen un supuesto fraude y un presunto secuestro.

Edson Álvarez queda fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez: estas son las razones. (Yazmín Betancourt)

El futuro de Edson Álvarez con México está en el aire

Edson Álvarez ha negado cualquier relación con el supuesto secuestro y ha señalado que las acusaciones deben presentarse ante las autoridades correspondientes.

Por ahora, su ausencia de la primera convocatoria de Rafael Márquez mantiene abierta la incógnita sobre su futuro con el Tricolor y si volverá a formar parte del proyecto rumbo a los próximos desafíos de la Selección Mexicana.