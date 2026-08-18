Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México niega investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal.

“No estuvo, y como lo mencioné el viernes desde nuestro punto de vista esta es un asunto político” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo del martes 18 de agosto de 2026, la presidenta de México recordó cuáles son las acciones que ha realizado su gobierno en contra del huachicol fiscal.

Además aseguró que este tema del retiro de la visa de Estados Unidos del miembro de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador es un asunto político.

Adicionalmente Sheinbaum cuestionó que el retiro de visas se realice a ciertos personajes de la política mexicana y a otros no.

Sheinbaum resalta posible injerencia extranjera en retiro de visa de López Beltrán

A su vez, la presidenta Sheinbaum señaló que en un análisis hecho por su Gobierno, que el retiro de la visa de López Beltrán, ha llegado a la conclusión de injerencia extranjera.

En especial por las decisiones que solo le competen al mismo Gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) o al Poder Judicial.

Además, la presidenta Sheinbaum asegura que al momento no tienen “ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito”, pese a los señalamientos por supuesto huachicol fiscal en su contra.

Sheinbaum asegura que oposición no tiene proyecto de nación tras retiro de visa de López Beltrán

En su declaración, la presidenta Sheinbaum agregó que la oposición “no tiene proyecto de nación”, por lo que el retiro de visas a políticos mexicanos, o en este caso a miembros de Morena es utilizado para atacar.

Adicionalmente, la presidenta Sheinbaum señala las acciones que ha realizado su Gobierno en contra del huachicol fiscal y cuestionó qué pasa con los empresarios de doble nacionalidad, mexico-estadounidense que han participado en este delito.

Es por ello que la presidenta de México, señaló que es importante que se difundan las acciones de su Gobierno en contra del huachicol fiscal.