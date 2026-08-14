Carta de López Beltrán a Trump: 5 puntos clave tras retiro de su visa

Andrés Manuel López Beltrán dirigió una carta pública al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras el retiro de su visa.

Carta en la cual López Beltrán no sólo cuestionó la decisión, sino también fue duramente crítico con los cercanos a Trump como para exigir su destitución.

Además de solicitar una revisión personal de su caso al propio presidente Trump, pese a aclarar López Beltrán que no le preocupa dejar de visitar los Estados Unidos.

Estos son los 5 puntos clave de carta de López Beltrán a Trump tras retiro de su visa

Durante la carta de López Beltrán a Trump tras el retiro de su visa hay varios puntos claves para entenderla.

5 puntos claves en los que López Beltrán crítica la decisión de Estados Unidos de retirarle su visa como de “carácter político”, aludió a responsables, todo sobre una “fobia conservadora” directamente al partido gobernante en México, Morena:

Denuncia orden de mando para la cancelación de visa estadounidense: López Beltrán señaló de manera directa a Marco Rubio, secretario de Estado, el subsecretario Christopher Landau como los que ordenaron retirarle el permiso de ingresar al país. Motivaciones políticas y propagandísticas: López Beltrán reveló que sobre la cancelación de su visa estadounidense no hay motivos, ni pruebas en su contra para el retiro. Injerencia por parte de Rubio y Landau por pensamientos conservadores: López Beltrán apuntó que la decisión de retirarle su visa es de actuar contra quienes no se alinean con los intereses de Estados Unidos ante una fobia conservadora en contra de Morena. Trump debería revisar su caso: López Beltrán solicitó al propio presidente de Estados Unidos inspeccionar el retiró de su visa, ante una postura injustificada de parte de su gobierno. Relación y política entre México y Estados Unidos: López Beltrán criticó la existencia de deterioro en el sistema social y político del país de Trump, por lo que alego acercarse a los ejemplos de mandatos como el de Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt sobre el respeto a México.

Carta de López Beltrán a Trump: 5 puntos clave tras retiro de su visa (Especial )

Carta de López Beltrán a Trump: 5 puntos clave tras retiro de su visa (Especial )