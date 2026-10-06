La respuesta de Tatiana Clouthier al rechazo del Partido del Trabajo (PT) a una eventual candidatura suya en Nuevo León reavivó el debate sobre el rumbo político que seguirá tras quedar fuera del proceso interno de Morena.

“No me la puede cerrar, pues nunca la abrió ni la hemos solicitado” Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier aseguró que nunca solicitó el respaldo del partido y defendió que su prioridad no pasa por la búsqueda de un cargo público, sino por impulsar el movimiento ciudadano “Todos Con Conciencia”.

Las declaraciones de Tatiana Clouthier surgen en medio de las diferencias que mantienen distintos actores políticos rumbo a las elecciones 2027.

Cabe señalar que el PT se decantó por promover a Jesús Elizondo como su propio aspirante a coordinador.

“Ni la hemos solicitado”: Tatiana Clouthier responde al PT tras negativa en Nuevo León

A través de sus redes sociales, Tatiana Clouthier reaccionó a la negativa del Partido del Trabajo (PT) de apoyar una eventual candidatura suya rumbo a las elecciones 2027.

Tatiana Clouthier reaccionó a la negativa del PT de respaldar una eventual candidatura suya en Nuevo León (@tatclouthier / X )

Destacó que en realidad no le pueden cerrar la puerta, porque en realidad nunca se abrió y menos se solicitó.

Tatiana Clouthier ha cuestionado la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de transformación por Nuevo León rumbo a las elecciones 2027.

Después de quedar fuera del proceso de Morena, Clouthier impulsó la creación de un nuevo movimiento llamado “Todos Con Conciencia”.

Tatiana Clouthier aclaró que su prioridad no es buscar un puesto público, sino impulsar la transformación de Nuevo León y evitar que el estado permanezca en manos de la oposición.

¿Qué dijo el PT sobre una posible candidatura de Tatiana Clouthier en Nuevo León?

El Partido del Trabajo (PT), a través de Geovanna Bañuelos (vicecoordinadora del PT en el Senado y parte de la mesa electoral del partido), descartó respaldar una eventual candidatura de Tatiana Clouthier a la gubernatura de Nuevo León.

Señalaron que respetan muchísimo a Clouthier, pero aclararon que es militante de Morena y que ella decidió competir en el proceso interno de su propio partido, donde ya se emitió una definición.

Explicaron que el PT promueve a su propio perfil para la coordinación estatal en Nuevo León, el diputado con licencia Jesús Elizondo, a quien calificaron como un “excelente perfil joven” con gran capacidad de convocatoria.

Solicitaron que se realice una encuesta comparativa entre Jesús Elizondo y Clara Luz Flores en caso de que no se concrete una coalición entre ambas fuerzas políticas en la entidad.