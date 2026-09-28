El huracán Polo mantiene categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se dirige hacia Baja California Sur, donde se prevé su primer impacto durante la tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 06:00 horas, el centro de Polo se ubicaba a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, y presentaba vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h.

Nuestra Misión ECO en BCS, en conjunto con @SEMAR_mx, realiza recorridos preventivos por zonas de Puerto San Carlos, municipio de Comondú, en donde ya se observan vientos y oleaje asociados al #Huracán #Polo.



👉 ¡Recuerda! No te acerques al mar y permanece en un lugar seguro. pic.twitter.com/J2kzRszHcC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026

Esta es la trayectoria del huracán Polo para Baja California Sur

El pronóstico señala que el impacto del huracán Polo en Baja California Sur ocurrirá entre las 14:00 y 16:00 horas con fuertes lluvias, aunque el impacto previsto específicamente en el estado se estima entre las 16:00 y 17:00 horas, con una intensidad que podría ubicarse entre categoría 2 y 3.

Posteriormente, el huracán Polo avanzará hacia las costas de Sonora durante el martes, donde se prevé que llegue debilitado como huracán categoría 2 o 1.

Huracán Polo se degrada a categoría 3 en Baja California Sur (@conagua_clima / X)

Ante el acercamiento del ciclón, el Puesto de Mando instalado en Ciudad Constitución opera de manera permanente. Las autoridades ordenaron suspender totalmente la movilidad desde las 14:00 horas en los municipios del norte de Baja California Sur.

La población de Comondú, Loreto y Mulegé deberá permanecer en casa o acudir a un refugio temporal; también se pidió evitar playas, actividades marítimas, árboles, espectaculares y zonas susceptibles a inundaciones.