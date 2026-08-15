Andrés Manuel López Beltrán llevó un mensaje de soberanía al retomar sus recorridos por el estado de Tabasco tras el retiro de su visa de Estados Unidos.

“En cada recorrido reafirmamos un principio que no negociamos: la defensa de nuestra Soberanía Nacional”. Andrés Manuel López Beltrán

Mediante un video, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que lo ocurrido es un llamado para estar “informados y organizados” ante lo que consideró “una inminente embestida” a la soberanía de México por parte de gobiernos extranjeros.

López Beltrán lleva mensaje de soberanía a recorridos en Tabasco tras retiro de visa (IG / andresmanuellopezbeltran_)

López Beltrán retoma recorridos en Tabasco tras retiro de visa y lanza llamado a defender la soberanía nacional

El viernes 14 de agosto, López Beltrán continúo con sus recorridos por el sexto distrito electoral de Tabasco, en los que su mensaje principal fue un llamado a la defensa de la soberanía nacional tras el retiro de su visa.

López Beltrán visitó la comunidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Teapa, y Cuitláhuac, en Tacotalpa, en donde recorrió casa por casa las comunidades para llevar su mensaje de soberanía.

Puntualmente, señaló a Estados Unidos como el país que tendría “intenciones injerencistas” sobre la política mexicana, por lo que instó a estar informados y organizados para evitar esta situación.

De acuerdo con López Beltrán, los recorridos le permiten estar “un paso más cerca de la gente”, con miras a fortalecer un proyecto político para las elecciones 2027.

En este sentido, agradeció los mensajes y las muestras de apoyo que recibió tras revelar el retiro de su visa, invitando a sus seguidores a seguir su proyecto basado en “caminar juntos, con la frente en alto y el corazón con el pueblo”.