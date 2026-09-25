Claudia Sheinbaum descartó que durante su visita a Tabasco sostenga una reunión con Andrés Manuel López Beltrán para abordar el tema de la cancelación de su visa estadounidense.

¿Una reunión sobre su visa? No. Además no nos vamos a reunir con él. Tomamos posición en ese momento, pues (la visa) es un asunto político, no tiene nada que ver con otra cosa Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México afirmó el 25 de septiembre de 2026 que no existe ningún encuentro programado con Andrés Manuel López Beltrán y subrayó que la postura de su gobierno sobre el caso ya fue expresada anteriormente.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum insistió en que se trata de un asunto con implicaciones políticas y recordó que, desde que surgió la controversia, su administración fijó una posición pública respecto a la decisión tomada por Estados Unidos.

No obstante, Claudia Sheinbaum aprovechó para reconocer el trabajo territorial que ha realizado Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco, en medio de las especulaciones sobre un posible acercamiento durante su visita al estado.

Sheinbaum reconoce trabajo en territorio de López Beltrán

Tras aclarar que no tendrá reunión por su visa o algún otro tema con Andrés Manuel López Beltrán en el marco de su gira por Tabasco, la presidenta Sheinbaum reconoció el trabajo del morenista.

“Él ha estado trabajando aquí en su territorio”, expresó Sheinbaum así como dijo “lo veo muy bien, no tengo ningún problema” concluyó.

Dichas declaraciones de Sheinbaum se dan luego de que entre rumores se dijera que la presidenta se vería con López Beltrán.

Además de que López Beltrán es uno de los aspirantes a una candidatura para diputado federal por Tabasco de Morena con miras a las elecciones 2027.