Autoridades de Estados Unidos se mantienen al tanto del desarrollo y la evolución de la presunta peste neumónica reportada en Rusia tras la muerte de una laboratorista en Siberia.

Con el propósito de evitar su propagación, la Embajada de Estados Unidos en Rusia emitió una alerta de viaje dirigida a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país euroasiático.

Aviso oficial que se actualizó tras reportes de cierres de hospitales en la región de Irkutsk, Siberia, y medidas de cuarentena aplicadas a 200 personas.

Estados Unidos emite una alerta para no viajar a Rusia

Pese a que el alcalde de Irkutsk, descartó un brote de peste neumónica, la alerta de viaje para Rusia, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos se mantiene en Nivel 4.

Ciudadanos estadounidenses que se encuentren actualmente en Rusia deben salir de inmediato. Así como se aconseja no viajar al país euroasiático debido al riesgo de detención detención injustificada y a problemas de seguridad.

La medida se debe a que el país gobernado por Donald Trump reconoce tener capacidad limitada para brindar ayuda consular y diplomática, especialmente fuera de Moscú.

Estados Unidos mantiene alerta de viaja por presunto brote de peste en Rusia (@TravelGov / X)

Estados Unidos en contacto directo con Rusia por presunta peste neumónica

Tras darse a conocer la muerte de una empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk, bajo sospecha de un brote de peste neumoníca, el gobierno de Estados Unidos se puso en contacto con autoridades de Rusia.

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo tener comunicación directa con Moscú, a fin de mantenerse informado y a su vez compartir esa información con el resto del mundo, pero sobre todo para brindar ayuda tanto como sea posible.

En paralelo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) señaló que sigue de cerca el suceso, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que es “muy bajo” el riesgo sanitario en Europa.