La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el precio de la gasolina no superará los 24 pesos por litro, tras renovar un acuerdo con gasolineros que será firmado esta semana y actualizado cada seis meses.

En la “mañanera del pueblo”, explicó que la medida busca contener el impacto del alza internacional del petróleo derivado de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Para ello, se aplicará el mecanismo de disminución del IEPS, estrategia que ya se había utilizado en 2022 durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Gasolina no superará los 24 pesos por litro por acuerdo: Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo, la mandataria Sheinbaum anunció la revocación del acuerdo con gasolineros para mantener los 24 pesos por litro en la gasolina.

“Esta semana firmamos de nuevo con los gasolineros que la gasolina no suba de 24 pesos, que es lo que hicimos el año pasado, y la gasolina magna que no suba el litro de los 24 pesos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que Sheinbaum explicó que con este acuerdo de 24 pesos por litro de gasolina representa “que se está disminuyendo, porque no está considerada la inflación”.

Dicho acuerdo para que la gasolina no supere los 24 pesos por litro se firmará esta semana con todos los gasolineros, además de que será renovado cada seis meses, precisó Sheinbaum.

Sheinbaum explica que alza del petróleo por la guerra en Irán será controlado con IEPS

En el mismo tema, ante la preocupación internacional por el alza del petróleo por la guerra en Irán, Sheinbaum explicó que el impacto en México será controlado con IEPS.

“Tengo reunión con la Secretaría de Hacienda terminando la mañanera. Todavía hay una parte de la gasolina que se importa y los precios del petróleo están fijados internacionalmente. Entonces, si aumenta el precio de la gasolina, de la producción de gasolina o de la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente en nuestro país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Dicha estrategia con IEPS será la misma que anteriormente aplicó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022 ante la guerra en Ucrania y Rusia.