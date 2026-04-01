La Secretaría de Energía, junto con otras dependencias federales y más de 20 empresas del sector, anunció un acuerdo temporal para mantener el precio del diésel por debajo de los 28.30 pesos por litro.

La medida busca contener los efectos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en los energéticos y replica la estrategia aplicada a la gasolina regular desde hace un año.

El pacto, de carácter voluntario y corto plazo, pretende aliviar el impacto económico en las familias mexicanas.

Tope al precio del diésel: la lista de 21 empresas que se sumaron al acuerdo

El acuerdo para estabilizar el precio del diésel se hizo con más de 20 empresas y organismos del sector como:

Hidrosina Energiamas Rendilitros Gazpro Redpetroll Valores ABC Distribuidora Central de diésel Río Pánuco Distribuidora diésel Cargo Petro Seven MGC Sigasco diésel KV2 Rendi Chicas Abastecedora de Combustibles del Pacífico Consorcio Gasolinero VDM Petroplazas Operadora de estaciones de servicio 20-20 Millenium corporativo gasolinero Onexpo nacional

Acuerdo por diésel a menos de 28 pesos sería de corto plazo

El acuerdo sería a corto plazo pues únicamente menciona que tiene el objetivo de “reducir el precio del diésel durante los próximos días a los largo de país”.

Esta acción, destacaron, es nuevamente una participación voluntaria del sector para mantener un esquema vigente de precios bajos de energéticos ante los efectos de conflicto en Medio Oriente.

El acuerdo entre gobierno y empresarios del sector energético es producto de la coordinación y comunicación en beneficio de a las familias mexicanas, aseguraron.

Piden a empresarios de diésel sumarse a precios bajos

El documento hace un llamado a otros empresarios que comercializa diésel a reflejar menores precios con forme a condiciones operativas relacionadas con inventarios, logística, distribución, precio en terminal y estimulo de IEPS, ante el encarecimiento por la guerra Estados Unidos e Israel contra Irán.

El comunicado, además de las empresas mencionadas, está firmando por dependencias del gobierno de México como: