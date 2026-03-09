La escalada de la guerra de Estados Unidos con Irán impacta en el alza del precio del petróleo ante el cierre del estrecho de Ormuz, por lo que el Grupo de los Siete (G7) ya evalúa​ liberar petróleo de sus reservas.

Por lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) estaría coordinando la liberación de las reservas de petróleo de emergencia por la guerra de Irán entre los países miembros del G7.

En conversaciones G7 para liberar petróleo de sus reserva

Según el diario The Financial Times, el grupo de los G7 y funcionarios mantuvieron una conversación de emergencia para evaluar la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas ante el alza del crudo por el conflicto en Medio Oriente.

Luego de que el director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, y los ministros de finanzas del G7 habrían programado una llamada urgente para discutir la liberación de sus reservas.

Se dice que tres de los países integrantes del G7, incluido Estados Unidos apoyan la idea hasta el momento de la liberación de petróleo de reservas.

Esto en el marco de la alza de los precios del crudo Brent, que subieron más de 114 dólares por barril - más de 2 mil pesos, al tipo de cambio actual) en medio del conflicto de la guerra de Estados Unidos.

Situación que se ha agravado ante el cierre del estrecho de Ormuz, pues dicha ruta es estratégica para el traslado del crudo, pues es donde transita cerca del 20% del petróleo comercializado globalmente.

petróleo (Tomada de video)

Estados Unidos también evalúa liberar sus reservas de petróleo

Ante el alza de precios en el petróleo por la guerra en Irán, Estados Unidos también estaría evaluando liberar sus reservas de petróleo.

Por lo que funcionarios estadounidenses consideran adecuada una liberación conjunta con el G7 de entre 300 y 400 millones de barriles.