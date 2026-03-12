Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, comentó que el conflicto en Irán -que libra el país persa contra Estados Unidos e Israel- no encarecerá de manera inmediata la gasolina en México.

“México ha tomado una serie de medidas hace varios años [...] eso hace que tengas menos dependencia hoy que la que tendríamos si no hubiéramos hecho eso” Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía

A decir de Marcelo Ebrard, el país tomó medidas acertadas que evitarán que la gasolina se vea impactada significativamente por el conflicto en Irán, pues actualmente México tiene capacidad de producir combustible.

Entre las tres medidas puntuales que Marcelo Ebrard destacó, se encuentran:

La compra de Deer Park Refinery, refinería en Estados Unidos

La construcción de su propia refinería en Dos Bocas

Aumento de su capacidad de producción de refinados en todo el sistema de refinería nacional

Gasolinera Pemex. (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Marcelo Ebrard dice que gasolina en México no será afectada por conflicto en Irán

Al salir de una reunión con empresarios textileros en Puebla, Marcelo Ebrard explicó que México tiene menos dependencia del mercado internacional y de la incertidumbre mundial por el conflicto en Irán.

No obstante, en días pasados reconoció que la situación del mercado petrolero y sus consecuencias económicas dependerán de cuánto dure el conflicto en Medio Oriente.

“Va a depender del tiempo que este conflicto perdure. No sabemos. En este momento, es difícil prever cuánto tiempo va a durar” Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía

Aunque Marcelo Ebrard añadió que el alcance de los efectos aún es incierto, destacó que en México hay una serie de medidas previstas por si se prolongan las tensiones.

Gasolina se mantiene en 24 pesos por litro: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México protege la economía de las familias gracias a la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio.

Este convenio, anunciado el 11 de marzo de 2026, garantiza que el precio de la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro en medio de las tensiones internacionales.