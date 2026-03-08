Donald Trump, presidente de Estados Unidos, minimizó el incremento del precio de gasolinas y dijo que es un pequeño fallo que ya tenían contemplado.

“Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar” Donald Trump

Para Donald Trump, los precios de las gasolinas van a retornar a su nivel habitual cuando acabe la guerra con Irán.

De hecho, centró su discurso en el hundimiento de 44 barcos que según sus palabras el total de las Armada iraní.

¿Cuánto subió la gasolina en Estados Unidos?

El galón de gasolina en Estados Unidos ha incrementado 16 por ciento en una semana pues subió hasta 3.45 dólares.

A pesar de que Israel bombardeó depósitos de combustible en Irán, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright dijo que Estados Unidos no piensa atacar la industria petrolera o infraestructura energética de Irán.

“No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes”, dijo.

Incrementa el desempleo en Estados Unidos, además de gasolina

En estados Unidos también no solo enfrentan el incremento en el precio de gasolinas, también incrementó la tasa de desempleo a 4.4 por ciento en el mes de febrero.

Ello significa la pérdida de 92 mil puestos de trabajado.