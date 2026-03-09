Barril de petróleo llega a los 100 dólares en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, pronosticando una crisis petrolera; mezcla mexicana sube a 83.64.

Los precios internacionales del crudo superaron los mil 797 pesos por barril a consecuencia de la situación que se desarrolla en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, ruta por donde cruza la mayoría del petróleo mundial.

Costo del petróleo internacional supera los 100 dólares por conflicto en Irán

El precio del barril de petróleo crudo WTI supera los 106 dólares, los mil 905 pesos mexicanos, dejando una ganancia de 14%, así lo reveló Gabriela Siller de la División Económica de Banco Base.

El barril de Brent cerró con un costo de 96.56 dólares, los mil 726 pesos mexicanos, lo cual aumentó al siguiente día.

Precio del petróleo inestable es un efecto de la guerra Israel vs. Irán (Pixabay)

Se estima que el precio del petróleo y gasolina se seguirá elevando debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que esto compromete el traslado del crudo.

Esta crisis energética podría durar meses y se estima que podría empeorar al punto de tener un “lunes negro”, donde los mercados mundiales caen de forma masiva y repentina.

El inicio de marzo de 2026 ha sido catastrófico para la economía mundial, aunado a los recientes conflictos bélicos.

Petróleo presenta su precio más alto desde 2022

El viernes 6 de marzo se registró el precio más alto del petróleo desde 2022, donde el barril costó más de 100 dólares.

Qatar advirtió que la producción de petróleo en el Golfo se podría detener en cuestión de días.

Saad al Kaabi mencionó que el conflicto en Medio Oriente desempeña un papel clave en los suministros de energía globales.

El crudo mexicano registra un costo de 83.64 dólares por barril, mil 493 pesos mexicanos.