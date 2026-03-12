El presidente Donald Trump anunció el miércoles 11 de marzo que Estados Unidos liberará 172 millones de barriles con la intención de frenar el alza en los precios del petróleo.

Esto debido a que la guerra con Irán en Medio Oriente ha provocado que el barril de petróleo se cotice hasta en más de 100 dólares durante los últimos días.

Estados Unidos usará 172 millones de barriles de su reserva para frenar alza del petróleo

El presidente Donald Trump autorizó al Departamento de Energía para que libere 172 millones de barriles que forman parte de la reserva estratégica de petróleo.

Actualmente, la Reserva Estratégica de Petróleo cuenta con aproximadamente 415 millones de barriles, toda vez que esta se redujo a poco más de la mitad de su capacidad durante la administración de Joe Biden.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein/AP / AP)

De acuerdo con Chris Wright, titular del Departamento de Energía, la autorización de Trump forma parte de un esfuerzo conjunto de los países que integran la Agencia Internacional de Energía (AIE) por hacer frente a las consecuencias de la guerra con Irán.

El propio funcionario anunció que la descarga de barriles comenzará en próximos días y se prevé que esta tenga una duración de al menos cuatro meses.

Luego de darse a conocer esta decisión, Trump se comprometió a que su administración realizará esfuerzos por reponer los barriles de los que dispondrá, estimando, incluso, que sean 200 millones de barriles los que se reincorporen a la Reserva Estratégica.