Un violento ataque con arma blanca interrumpió el rodaje de la cuarta temporada de la serie Sin senos sí hay paraíso en Colombia, dejando un saldo de tres muertos y un herido en plena locación.

El hecho ocurrió el pasado sábado 18 de abril en el sector de Los Laches, cerca del Parque Nacional Oriental, en la localidad de Santa Fe.

Luto en la producción de TIS Studios durante la grabación de Senos sí hay paraíso

Según reportes de la producción de Sin senos Sí hay Paraíso y testigos, un hombre se acercó al set y, sin mediar palabra, apuñaló a un miembro del equipo identificado como Nico.

Varios compañeros intentaron intervenir para socorrerlo, lo que desató una riña en la que resultaron heridas adicionales personas.

La serie, producida por TIS Studios para Telemundo y Disney+ bajo la dirección de Amparo Gutiérrez, se encuentra en plena filmación de su cuarta temporada.

Hasta el momento, la producción ha guardado silencio oficial, aunque fuentes cercanas y en redes sociales han lamentado profundamente la muerte de tres miembros de la producción, en donde el equipo entero está consternado.

Mensajes de condolencias y llamados a la reflexión sobre la violencia en Colombia han inundado las plataformas, destacando la ironía de que una ficción sobre el mundo narco se vea marcada por un hecho real de extrema violencia.

Carolina Gaitán se despide tras asesinatos en rodaje de Sin senos sí hay paraíso

La actriz Carolina Gaitán conmovió en redes sociales a los usuarios luego de despedirse de sus compañeros de la serie Sin senos sí hay paraíso, tras un violento hecho ocurrido durante las grabaciones en Bogotá.

Carolina Gaitán, protagonista de Sin senos sí hay paraíso, manda mensaje tras la tragedía (@lagaita / Instagram)

Pues un ataque con arma blanca provocó momentos de pánico entre el equipo de producción, en donde el saldo fue de tres personas muertas, incluido el agresor y heridos.

En medio del dolor, la protagonista de la producción, Carolina Gaitán, compartió un emotivo mensaje dedicado a una de las víctimas, recordando su alegría y cercanía durante el rodaje.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento” Carolina Gaitán

Otros integrantes de Sin senos sí hay paraíso también se pronunciaron públicamente, mostrando su solidaridad con las familias afectadas.

La tragedia ocurrió mientras se grababa la cuarta temporada de la serie, una producción que desde 2016 se ha consolidado como referente de la televisión latina.