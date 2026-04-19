Se abrió el telón de WrestleMania 42, la Noche 1 se celebró el sábado 18 de abril en el Allegiant Stadium en Las Vegas. El evento fue simplemente espectacular, con inesperados regresos, drama, nostalgia y resultados sorpresivos.

Sí, ya comenzó el evento más esperado por los amantes de la lucha libre estadounidense, la Noche 1 de WrestleMania 42 fue una locura. Aquí te traemos el resumen de los resultados y ganadores.

Lo mejor de la Noche 1 de WrestleMania 42; resultados y ganadores

El evento estelar de la Noche 1 de WrestleMania 42 estuvo encabezado por el duelo entre Cody Rhodes y Randy Orton. La lucha tuvo de todo, hasta la aparición del cantante Jelly Roll… ¡Una locura!

Al final de una lucha llena de durísimos castigos, Cody Rhodes retuvo el Campeonato sobre Orton.

Otro de los momentos épicos fue cuando Paige apareció como reemplazo de Nikki Bella. La británica formó pareja con Brie Bella y conquistaron el Campeonato Femenino de Parejas.

Si la Noche 1 de WrestleMania 42 fue espectacular, la segunda apunta a ser igual de increíble.

WrestleMania 42: Cartelera de la Noche 2

Ya vivimos la Noche 1 de WrestleMania 42 y el resultado cumplió con las altas expectativas de los aficionados; ahora, vamos por una segunda noche histórica.

CM Punk vs Roman Reigns: Por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Jade Cargill vs. Rhea Ripley: Por cinturón femenino de la WWE. Lucha de Escaleras (Campeonato Intercontinental): El toque mexicano será protagonista con Penta Zero Miedo, Dragon Lee y el legendario Rey Mysterio, enfrentándose a la fuerza de Rusev, JD McDonagh y Je’Von Evans.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la Noche 2 de WrestleMania 42?

La Noche 2 de WrestleMania 42 se celebrará este domingo 19 de abril, iniciará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión correrá a cargo de Netflix.