Luis Miguel Garduño, funcionario municipal en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido en el estado de Texas, Estados Unidos, con casi 11 kg de cocaína ocultos en su vehículo.

Luis Miguel Garduño admitió ante las autoridades estadounidenses que sabía que transportaba los 10.92 kilogramos de droga por lo que sigue bajo custodia de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril en un control fronterizo entre Tamaulipas y Texas pero hasta este día el gobierno municipal de Matamoros no se ha pronunciado al respecto.

Detienen a funcionario de Beto Granados, alcalde de Matamoros sin visa

Miguel Garduño era director de Servicios Públicos Complementarios en Matamoros, gobernado por José Alberto Granados Fabila, de Morena.

Beto Granados es uno de los políticos de Morena a los que presuntamente el gobierno de Estados Unidos les ha retirado la visa.

Fue precisamente el jueves 17 de abril de 2025 cuando Alberto Granados intentó pasar a Texas, pero fue retenido y le retiraron la visa en el Puente Internacional de Brownsville.

José Alberto Granados Fabila negó horas después ante reporteros que le hayan retirado la visa y de hecho dijo que cruza muy seguido.

Aunque no se le ha visto regresar a Estados Unidos en el último año, lo último que dijo es que se trató de una revisión cotidiana como le sucede a cualquier otra persona.

Miguel Garduño tiene defensor público en Estados Unidos

De acuerdo con documentos, tras la detención de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el funcionario mexicano Luis Miguel Garduño va a tener un defensor público federal en Corpus Christi, Texas.

El hallazgo de cocaína en su camioneta fue a cargo de agentes de la patrulla fronteriza con ayuda de un canino.