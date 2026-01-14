El expresidente Vicente Fox respaldó a Ricardo Salinas Pliego en su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El empresario denunció ante la CIDH al Estado mexicano por acoso y persecución como “castigo” por ser oposición al gobierno actual.

Por su parte, Vicente Fox señaló que la decisión de Ricardo Salinas Pliego se debe entender como un”recurso legítimo cuando existen preocupaciones” sobre las libertades fundamentales.

Vicente Fox respaldó la denuncia que interpuso Ricardo Salinas Pliego ante la CIDH por acoso fiscal, administrativo y judicial.

De acuerdo con el expresidente, la denuncia se da como un recurso que busca que no se castigue a la disidencia, ante la preocupación sobre:

equilibrio de poderes

independencia judicial

respeto a las libertades fundamentales

Asimismo, reiteró que “en una democracia, la crítica no se persigue, se escucha” y señaló que México necesita un Estado de Derecho “fuerte, imparcial y confiable”.

“El uso de las instituciones del Estado debe servir para garantizar justicia, no para inhibir voces ni castigar la disidencia. La decisión de Ricardo Salinas Pliego de acudir a instancias internacionales debe entenderse como un recurso legítimo cuando existen preocupaciones sobre el equilibrio de poderes, la independencia judicial y el respeto a las libertades fundamentales” Vicente Fox

Vicente Fox (Vicente Fox/ X)

Fox defiende la libertad de expresión de Salinas Pliego

Por otra parte, Vicente Fox defendió la libertad de expresión de Ricardo Salinas Pliego, quien denunció ante la CIDH lo que considera un ataque para “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”.

El ex presidente resaltó que la libertad de expresión y el respeto a la propiedad no son un privilegio sino los “pilares de cualquier república democrática”.