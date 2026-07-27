El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Ricardo “N”, alias “El Tío”, presunto operador financiero de Los Chapitos, durante un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, en la acción fueron detenidas seis personas, entre ellas “El Tío”, considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas a esta organización criminal.

Durante el operativo también fueron aseguradas armas de fuego, droga, vehículos, divisas y dos inmuebles. En las acciones participaron elementos de la:

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Así detuvieron a “El Tío”, presunto operador financiero de Los Chapitos en Mazatlán

Según el comunicado del Gabinete de Seguridad, las detenciones fueron resultado de labores de inteligencia e investigación, así como de vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar dos inmuebles presuntamente utilizados para la comisión de delitos en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Con esta información, las fuerzas federales implementaron un cerco de seguridad que derivó en la detención de seis personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas.

Entre los capturados se encuentra Ricardo “N”, alias “El Tío”, identificado como presunto operador financiero de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

También fueron detenidas otras cinco personas, una de ellas de nacionalidad estadounidense, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Esto aseguraron a “El Tío”, presunto operador financiero de Los Chapitos

Durante el operativo en el que fue detenido “El Tío”, las autoridades aseguraron:

Armas de fuego.

Cargadores.

Cartuchos.

Diversas dosis de droga.

Divisas.

Equipos de telefonía y de cómputo.

Dos automóviles.

Dos inmuebles.

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales mantienen acciones coordinadas para identificar y detener a objetivos prioritarios vinculados con la delincuencia organizada, entre ellos Ricardo “N”, alias “El Tío”, presunto operador financiero de Los Chapitos.