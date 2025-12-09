En el Centro Penitenciario de Almoloya, mejor conocido como penal del Altiplano, se lleva a cabo la audiencia inicial de César Duarte que se retrasó debido a un amparo tramitado en 2024.

Fue el lunes 8 de diciembre que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue detenido y trasladado desde Chihuahua al penal del Altiplano, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Amparo de César Duarte provocó retraso de la audiencia en penal del Altiplano

Acorde con lo señalado por el abogado de César Duarte, Juan Carlos Mendoza, un amparo tramitado en 2024 habría retrasado la audiencia que se lleva a cabo este martes 9 de diciembre.

La defensa de César Duarte explicó a medios de comunicación que dicho amparo habría declarado la audiencia en el penal del Altiplano como nula; sin embargo, el exgobernador sí se presentó.

Tras esto, el abogado de César Duarte señaló que en caso de continuar con el proceso, durante la audiencia inicial solicitarán la duplicidad del término, para alargar su vinculación por lavado de dinero.

Amparo de César Duarte habría retrasado audiencia (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

En 2024, César Duarte obtuvo un amparo que evitaba una nueva imputación contra el exgobernador de Chihuahua, con sentencia definitiva.

El proceso ha sido señalado por el abogado de César Duarte como “fuera de Derecho”, ya que Estados Unidos no tiene poder para otorgar el permiso para una detención, debido a dicho amparo.

Audiencia de César Duarte: esto se sabe sobre su comparecencia en el penal del Altiplano

La audiencia inicial de César Duarte estaba programada a las 9:00 horas en el penal del Altiplano ante la jueza de control María Jazmín Ambriz López, aunque comenzó a las 11:00.

En dicha audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputarle a César Duarte el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita mientras era gobernador.

Dicho delito es del fuero federal, por lo que es considerado grave, lo que evitaría que César Duarte obtenga beneficios como llevar su proceso en libertad durante la investigación complementaria.