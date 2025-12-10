César Duarte, ex gobernador de Chihuahua permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano porque jueza le impone prisión preventiva.

Después de más de 14 horas de audiencia se determinó que César Duarte permanezca en prisión preventiva al ser acusado del delito de operaciones con recursos de operaciones ilícitas.

En tanto la defensa del ex gobernador de Chihuahua solicitó duplicidad de término constitucional para poder definir su situación jurídica.

César Duarte permanece en el Altiplano en esta fecha será su próxima audiencia

Al darse a conocer que César Duarte permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano” de Almoloya de Juárez en el Estado de México se dio a conocer también cuándo será su próxima audiencia.

La cual tiene como cita el próximo sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas para saber si se le vincula a proceso o no al ex gobernador de Chihuahua, a quién se le acusa por el delito de operaciones con recursos de operaciones ilícitas.

Esto ocurre después de la que jueza María Jazmín Ambriz López, determinó otorgar prisión preventiva a César Duarte al considerar que no se acreditó su arraigo por el proceso que se le sigue en Chihuahua, por el mismo que también tiene un brazalete electrónico.

Además de que consideró que César Duarte podría obstaculizar la investigación en su contra en caso de que permanezca en libertad.

Sin embargo la defensa del ex gobernador de Chihuahua considera que su cliente fue detenido bajo cargos ilegales, además de que se violaron las leyes de extradición.

Cabe recordar que César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero de más de 96 millones de pesos que habrían sido desviados del erario para favorecer a sus empresas.