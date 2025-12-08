La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este sería un tercer delito que enfrentará César Duarte, ya que está acusado de peculado y asociación delictuosa, por los cuales fue detenido en Miami, Florida, en 2020 y extraditado a México en 2022.

César Duarte es detenido por la FGR por lavado de dinero

Acorde con lo que se dio a conocer este lunes 8 de diciembre, la FGR cumplimentó una orden de reaprehensión en contra César Duarte, lo que derivó en su detención.

La detención de César Duarte tuvo lugar este lunes 8 de diciembre, debido a su posible participación en el delito de lavado de dinero como gobernador de Chihuahua.

Por lo mismo, explican que la orden de aprehensión fue emitida el 16 de mayo de 2024 por una jueza de control del penal del Altiplano.

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua (El Heraldo de Chihuahua)

Nota en desarrollo. En breve más información...